Die Grünen verlangen von der Bundesregierung, sich auf EU-Ebene für schärfere Vorgaben zum Ausstoß von Kohlendioxid durch Autos einzusetzen.

Es wäre "maximal verantwortungslos", die Warnungen des Weltklimaberichts bei erster Gelegenheit in den Wind zu schlagen, sagte Fraktionschef Hofreiter der "Saarbrücker Zeitung". Konkret solle sich Bundesumweltministerin Schulze der Forderung des Europaparlaments anschließen, wonach der CO2-Ausstoß durch Autos bis 2030 um 40 Prozent im Vergleich zu 2021 gesenkt werden solle. Bisher unterstützt Deutschland das Ziel von 30 Prozent.



Die EU-Umweltminister beraten heute in Luxemburg über eine gemeinsame Linie in Sachen Klimaschutz-Vorgaben für Autos. Der Weltklimarat forderte gestern in einem Sonderbericht beispiellose Anstrengungen gegen die Erderwärmung in allen gesellschaftlichen Bereichen.