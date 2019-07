Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hat sich den Forderungen nach einer Aufforstung der klimagestressten deutschen Wälder ausgesprochen.

Das müsse kurzfristig geschehen, sagte er dem Deutschlandfunk. Eine Aufforstung komme den Waldbauern, die einen großen Schaden erlitten hätten, ebenso zu Gute wie der gesamten Gesellschaft. Durch Wälder würde CO2 reduziert und das helfe bei der Klimabilanz. Der CDU-Politiker plädierte für Prämien an die Forstwirte. Die Aufforstung eines Hektar sollte man preislich anerkennen.



Die "Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände" und die "Familienbetriebe Land & Forst" hatten jüngst die Forderung nach einer CO2-Abgabe erhoben, die ihnen zu Gute kommen soll. Nach ihren Angaben hat der Wald sowie der Roh- und Baustoff Holz in Deutschland eine jährliche Speicherleistung von rund 127 Millionen Tonnen CO2. Dadurch würden rund 14 Prozent des deutschen CO2-Ausstoßes kompensiert, was etwa der vom Verkehr verursachten Emissionsmenge entspreche.



Umweltschützer und Forstbehörden haben zuletzt auf die dramatische Situation der Wälder in Deutschland aufmerksam gemacht. Mehr als 100 Millionen Altbäume seien bereits abgestorben, hinzu kämen mehrere Millionen vertrocknete Jungpflanzen, hieß es.