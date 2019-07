Der kulturelle Nutzen von günstigen Flügen wiegt die Nachteile durch die verursachten Klimaschäden nach Ansicht des Grünen-Politikers Janecek nicht auf.

Zwar müsse man das Fliegen eigentlich fördern, weil es die Verbindung von Völkern oder die Bildung fördere, sagte er im Deutschlandfunk. Die Herausforderungen der Klimakrise seien aber so groß, dass man nicht sagen könne, Fliegen solle für alle günstig bleiben. Zumal in Deutschland diejenigen besonders viel fliegen, die besonders viel Geld hätten, führte Janecek aus. Nur 20 Prozent der Menschen weltweit seien schon einmal in ein Flugzeug gestiegen. Er schlug vor, stattdessen die Möglichkeiten in Europa zu nutzen. Eine Alternative sei, den Bahnverkehr auf dem Kontinent zu stärken und günstiger zu machen. Man könne beispielsweise dafür sorgen, dass auch Jugendliche unter 18 Jahren kostenlos mitfahren dürften. Bislang gilt das nur für Kinder unter 14 Jahren.



Die Einnahmen aus einer CO2-Besteuerung sollen nach dem Willen der Grünen an die Bürger zurückfließen. Janecek: Diese bekämen somit ein Budget von den reichen Menschen, "die viel fliegen, die dickere Autos haben, die mehr heizen". Die technischen Lösungen, um das Fliegen klimafreundlicher zu machen, werden nach Ansicht des Grünen-Politiker frühestens in 30 bis 50 Jahren in einem großen Maßstab zu haben sein.



In Berlin berät das Klimakabinett zur Stunde über einen möglichen CO2-Preis.

Dem Klimakabinett gehören neben Bundeskanzlerin Merkel und Bundesumweltministerin Schulze die für klimarelevante Bereiche zuständigen Fachminister an. Eine Entscheidung des Gremiums wird heute nicht erwartet.