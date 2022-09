Schlachthöfe

Mangel an CO2: Geflügelschlachtereien warnen, dass das Betäubungsmittel knapp wird. (dpa)

Das berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung. Die Betriebe setzen das Gas aus Gründen des Tierschutzes zur Betäubung von Schweinen und Geflügel ein. Laut der Zeitung haben sich verschiedene Verbände nun an das Bundeslandwirtschaftsministerium gewandt. Sie verweisen darauf, dass fehlendes Kohlendioxid einen Schlachtstopp zur Folge hätte. In der Folge würde dies vor allem bei Geflügel einen Rückstau in den Ställen nach sich ziehen. Eine Überfüllung der Ställe mit massiven Problemen für die Tiere könnte die Folge sein, heißt es weiter.

CO2 fällt als Nebenprodukt in der Düngemittelherstellung an, die wegen der hohen Erdgaspreise von einigen Fabriken bereits eingestellt wurde. In der Folge hat sich laut den Verbänden der Preis für Kohlendioxid teils verzehnfacht. Die Hauptgeschäftsführerin des Verbands der Fleischwirtschaft, Harstick, sagte, sie habe den Eindruck, die Bundesregierung und das Bundeslandwirtschaftsministerium hätten den Ernst der Lage noch nicht erkannt.

