Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat den Kompromiss der EU-Umweltminister zu CO2-Grenzwerten als vertretbar bezeichnet.

Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, er persönlich hätte sich einen Kompromiss gewünscht, der näher an der Realität und dem Machbaren gewesen wäre. Altmaier wies daraufhin, dass man ehrgeizige Prognosen eben mitunter auch zurücknehmen müsse. Ein Beispiel sei das Ziel, eine Million Elektroautos bis 2020 auf den deutschen Straßen zu haben. Das werde nun deutlich verfehlt.



Die EU-Staaten hatten sich darauf verständigt, dass Neuwagen im Jahr 2030 im Schnitt 35 Prozent weniger Kohlendioxid ausstoßen sollen als 2020. Deutschland wurde in den Verhandlungen durch Umweltministerin Schulze vertreten. Sie trug das Ergebnis mit, obwohl die Bundeskanzlerin den weniger strikten Grenzwert der EU-Kommission befürwortet hatte.



Bundesverkehrsminister Scheuer kritisierte Schulze in der "Bild"-Zeitung mit den Worten, die SPD-Politikerin habe nur halbherzig verhandelt.