Der Automobil-Experte Stefan Bratzel hat die von der EU beschlossenen schärferen Grenzwerte für den CO2-Ausstoß von Neuwagen kritisiert.

Dies sei am Rande dessen, was man noch als rational bezeichnen könne, sagte er im Deutschlandfunk. Wenn man den Kohlendioxid-Ausstoß von Neuwagen bis 2030 um 37,5 Prozent wie geplant reduziere, werde es zu Verwerfungen in der Autoindustrie kommen. Das werde Konsequenzen für die Beschäftigung in Deutschland haben, betonte der Dozent von der Fachhochschule für Wirtschaft in Bergisch Gladbach. Er rechne mit einem Rückgang der Arbeitsplätze von rund 15 Prozent in den nächsten zehn, fünfzehn Jahren.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier erklärte, man sehe den Beschluss mit Bedenken und Sorge. Er sei aber optimistisch, dass man versuchen werde, den Kompromiss umzusetzen. Dagegen zeigte sich der CDU-Europaabgeordnete Gieseke zufrieden mit den verschärften Grenzwerten. Er wies darauf hin, dass die beschlossene Neuregelung in ein paar Jahren auf ihre Umsetzbarkeit überprüft werde. Die Umweltexpertin der Grünen, Harms, kritisierte die Vorgaben als nicht ausreichend. Ähnlich äußerte sich die Deutsche Umwelthilfe.