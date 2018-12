In der Bundesregierung gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber, wie die schärferen Grenzwerte der EU für den CO2-Ausstoß von Neuwagen zu bewerten sind.

Umweltministerin Schulze sagte in Berlin, die Entscheidung sei ein wichtiger Baustein für den Klimaschutz und werde auch für neue Arbeitsplätze sorgen. Die Autobranche werde sich zwar anstrengen müssen, aber der Beschluss werde den Auto-Standort Europa nicht schwächen, erklärte die SPD-Politikerin.



Dagegen meinte Wirtschaftsminister Altmaier von der CDU, die angestrebten Werte seien sehr ambitioniert. Er sei aber grundsätzlich optimistisch, dass man trotz Bedenken und Sorgen versuchen werde, diesen Kompromiss umzusetzen. Der Bund werde dies morgen entscheiden.



Die Umweltexpertin der Grünen, Harms, kritisierte die Vorgaben als nicht ausreichend. Ähnlich äußerte sich die Deutsche Umwelthilfe. Der FDP-Verkehrspolitiker Luksic sprach dagegen von einem "Jobkiller" für den Standort Deutschland.

Europaparlament wollte mehr, Bundesregierung wollte weniger

Das Europäische Parlament und die EU-Mitgliedsstaaten hatten sich darauf verständigt, dass der Kohlendioxid-Ausstoß von Neuwagen bis 2025 um zunächst 15 und bis 2030 um dann 37,5 Prozent zurückgehen muss. Für leichte Nutzfahrzeuge wurde eine Reduzierung um 31 Prozent vereinbart. Die Ziele beziehen sich nicht auf einzelne Fahrzeuge, sondern auf den Durchschnitt der gesamten Flotte eines Herstellers.



Die Vereinbarung stellt einen Kompromiss dar. Das EU-Parlament war mit einer Forderung von 40 Prozent in die Verhandlungen gegangen, die Mitgliedsstaaten und die Europäische Kommission hatten für 35 Prozent plädiert. Die Bundesregierung wollte ursprünglich sogar nur 30 Prozent.



Die nun vereinbarten Zielwerte sind nur dann zu erreichen, wenn die Hersteller neben Diesel- und Benzinautos immer mehr emissionsfreie Fahrzeuge wie etwa Elektroautos verkaufen.

Kritik der Autobranche

Der deutsche Verband der Automobilindustrie - VDA - kritisierte die EU-Vereinbarung. Er erklärte, nirgendwo sonst auf der Welt gebe es derart scharfe Grenzwerte. Dadurch werde die europäische Branche im internationalen Wettbewerb benachteiligt, und Arbeitsplätze seien in Gefahr.



Der Automobil-Experte Bratzel warnte vor einem Verlust von Arbeitsplätzen. Die neuen Anforderungen seien am Rande dessen, was man noch als rational bezeichnen könne, sagte er im Deutschlandfunk. Dadurch werde es zu Verwerfungen in der Autoindustrie kommen - mit Konsequenzen für die Beschäftigung in Deutschland. Er rechne mit einem Rückgang der Arbeitsplätze von rund 15 Prozent in den nächsten zehn, fünfzehn Jahren.