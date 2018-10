Sollte die EU scharfe CO2-Grenzwerte für Autos beschließen, sieht Volkswagen-Chef Diess zehntausende Arbeitsplätze in Gefahr.

So eine Industrie könne schneller abstürzen, als viele glauben wollten, sagte er der "Süddeutschen Zeitung".



Nach langen Verhandlungen hatten sich die EU-Staaten gestern auf eine Absenkung des CO2-Ausstoßes für Autos um 35 Prozent verständigt. Das liegt über den Vorstellungen der Kommission, aber unter denen des Europäischen Parlaments. Die Verhandlungen zwischen Rat, Kommission und Parlament stehen noch aus.



Diess sagte, sollte sich das Parlament mit seiner höheren Forderung durchsetzen, müsste nach seiner Einschätzung 2030 bereits die Hälfte der Fahrzeuge rein elektrisch fahren. Ein solcher Wandel wäre kaum zu managen, so der VW-Chef. Dann müssten in gut zehn Jahren etwa ein Viertel der Jobs wegfallen, insgesamt etwa 100.000 Stellen.



Umweltschützer haben die Einigung der EU-Staaten als unzureichend kritisiert. Sie werfen der Bundesregierung vor, beim Klimaschutz zu zögerlich zu sein.