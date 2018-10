Nach dem Kompromiss der EU-Staaten zur Minderung des CO2-Ausstoßes im Autoverkehr steht Bundesumweltministerin Schulze in der Kritik.

Verkehrsminister Scheuer warf der SPD-Politikerin in der "Bild"-Zeitung vor, nur halbherzig verhandelt zu haben. Deshalb sei ein anderer Wert herausgekommen als in der Bundesregierung vereinbart, betonte der CSU-Politiker. Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagte im Deutschlandfunk, er persönlich hätte sich einen Kompromiss gewünscht, der näher an der Realität und dem Machbaren gewesen wäre. CO2-Emissionen könne man nicht einfach abstellen, sondern müsse bedenken, was im Wettbewerb möglich sei, erklärte der CDU-Politiker.



Die EU-Umweltminister hatten sich darauf verständigt, dass Neuwagen im Jahr 2030 im Schnitt 35 Prozent weniger Kohlendioxid ausstoßen sollen als 2020. Vertreter der deutschen Autoindustrie halten das für zu streng und warnen vor einem Abbau der Arbeitsplätzen.