Die Unionsfraktion im Bundestag hat ihr Nein zur Beteiligung der Vermieter an den Zusatzkosten durch den CO2-Preis auf Öl und Gas verteidigt.

Man halte einen Systemwechsel für falsch und kontraproduktiv, sagte ihr Vorsitzender Brinkhaus in Berlin. Müssten Vermieter sich zur Hälfte an den Kosten beteiligen, würden sie eher an einen Single und nicht an eine große Familie vermieten, weil dies für sie im Zweifelsfall billiger sei. SPD-Fraktionschef Mützenich sagte, wegen des Widerstands der Union müssten die Mieter die höheren Kosten durch die CO2-Bepreisung allein stemmen. Seine Partei stelle sich sozialen Klimaschutz anders vor.



Im Mai hatten sich Union und SPD darauf verständigt, dass künftig die Vermieter die Hälfte der Kosten für den seit Januar geltenden CO2-Preis auf Öl und Gas tragen sollen.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.