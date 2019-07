Die Vorschläge für die Umsetzung einer CO2-Steuer stoßen auf ein geteiltes Echo.

Der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Pfeiffer, sagte der Deutschen Presse-Agentur, er halte eine Ausweitung des Emissionshandels auf die Sektoren Verkehr und Gebäude für zielführender. Der Automobilclub ADAC warnte vor Belastungen von Pendlern. Der Vizepräsident der Organisation für Verkehr, Hillebrand, forderte, Mobilität müsse für alle weiterhin möglich und bezahlbar sein.



Die Bundesregierung will in diesem Jahr ein Klimaschutzgesetz beschließen, das sicherstellt, dass das Klimaziel für 2030 erreicht wird. Umweltministerin Schulze - SPD - hatte gestern vorgeschlagen, Zuschläge auf Kraft- und Heizstoffe zu erheben. Diese könnten dann in Form einer sogenannten "Klimaprämie" an die Verbraucher zurückfließen.