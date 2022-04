Hamm und Urbach

Coca-Cola streicht 410 Arbeitsplätze in Deutschland. (imago/ITAR-TASS)

Bislang werden Getränke- und Snack-Automaten in Eigenregie befüllt, gewartet und repariert. Das sollen künftig externe Dienstleister übernehmen, teilte die Firma in Berlin mit. Im Zuge dessen würden 410 Arbeitsplätze gestrichen. Der Standort im nordrhein-westfälischen Hamm solle zum Jahresende vollständig aufgegeben werden. In Urbach in Baden-Württemberg werde der Werkstattbereich Ende Februar 2023 geschlossen. Die dortige Logistik bleibe bestehen. Das Reparaturgeschäft sei schon seit einigen Jahren rückläufig, führte Coca-Cola zur Begründung aus.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.