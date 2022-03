Die Tragikomödie "Coda" von einem Streamingdienst ist mit dem Oscar als bester Film ausgezeichnet worden. (dpa/ Jordan Strauss)

Damit hat zum ersten Mal ein Film eines Streamingdienstes den Oscar in der wichtigsten Kategorie erhalten. "Coda" läuft bei Apple TV plus. Regisseurin Sian Heder erzählt darin von einem Mädchen, das in einer gehörlosen Fischerfamilie aufwächst.

Schauspielerin Jessica Chastain gewann den Oscar als beste Hauptdarstellerin für "The Eyes Of Tammy Faye". Will Smith wurde für "King Richard" als bester Hauptdarsteller prämiert. Der Oscar für die Regie ging an den Jane Campion für den Film "The Power of the Dog".

Wieder Oscar Hans Zimmer

Die meisten Auszeichnungen erhielt der Sciene-Fiction-Film "Dune", unter anderem für die beste Filmmusik von Komponist Hans Zimmer und die besten visuellen Effekte, die Gerd Nefzer kreierte.

Zu einem Eklat kam es, als der Komiker Chris Rock einen Witz über den kahlgeschorenen Kopf von Jada Pinkett Smith, der Ehefrau von Will Smith, machte. Rock sagte: "G.I. Jane 2 - ich kann es nicht abwarten, das zu sehen", eine Anspielung auf den Film "G.I. Jane", in dem sich Demi Moore als Soldatin den Kopf rasierte. Jada Pinkett Smith hatte in der Vergangenheit mehrmals über ihren krankhaften Haarausfall gesprochen. Will Smith lief daraufhin auf die Bühne und ohrfeigte Chris Rock. Dann kehrte Smith auf seinen Platz zurück und beschimpfte den Komiker. In seiner Dankesrede für den Oscar entschuldigte er sich später bei der US-Filmakademie und den anderen Nominierten - bei Chris Rock jedoch nicht.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.