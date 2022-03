Das Team von "Coda" nach der Oscarverleihung. Der Film wurde bei der Oscar-Verleihung 2022 als bester Film des Jahres ausgezeichnet. Regisseurin Siân Heder ist die zweite von links. (picture alliance / Invision /AP / Jordan Strauss)

"Apple TV Plus" wurde der Preis für den Film "Coda" verliehen. Den Oscar in der Kategorie "Beste Regie" erhielt Jane Campion für "The Power of the Dog" - ebenfalls die Produktion eines Streamingdienstes, in diesem Fall Netflix. Es ist Campions zweiter Regie-Oscar.

Als besten Schauspieler kürte die Filmakademie in Los Angeles Will Smith für seine Rolle in "King Richard", als beste Schauspielerin Jessica Chastain für "The Eyes of Tammy Faye".

Der Science-Fiction-Film "Dune" erhielt mit sechs Oscars die meisten Auszeichnungen. Zwei davon gingen an Deutsche: an Hans Zimmer für die Musik und an Gerd Nefzer für die visuellen Effekte.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.