Der Bund sei gefordert, dies zügig umzusetzen, sagte der Ressortchef von Schleswig-Holstein, Claussen, nach Beratungen mit seinen Kollegen in Weimar. So könne ein Beitrag zur Bekämpfung von Übergewicht geleistet werden. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir erklärte, die Länder unterstützten damit das Vorhaben der Ampel-Koalition, Kinder-Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- oder Salzgehalt einzuschränken. Die Verbraucherorganisation "Foodwatch" appellierte an den Grünen-Politiker, bei dem Verbot auf etwaige Schlupflöcher zu achten. Empfehlungen von Influencern in Sozialen Medien für Fast Food würden von Kindern ebenso wahrgenommen wie Colawerbung im Fernsehen. Der Lebensmittelverband Deutschland kritisierte indes, man beobachte mit Sorge die Tendenz der aktuellen Regierung, Menschen erziehen zu wollen.

Die Länderminister forderten den Bund zudem auf, schärfer gegen gefälschte Produkt-Bewertungen im Internet vorzugehen.

