2014 kam die australische Posaunistin Shannon Barnett aus New York nach Köln: Sie hatte das Probespiel der WDR Big Band gewonnen. Vier Jahre später tauschte sie die bequeme Festanstellung gegen die Unsicherheit einer freien Musikerexistenz. Inzwischen hat sie außerdem - als erst zweite Frau in Deutschland - eine Jazz-Professur, an der Kölner Musikhochschule. Barnetts künstlerisches Spektrum reicht von ambitioniertem Traditional Jazz bis zum improvisationslastigen Experiment. Ihr Partner David Helm ist einer der meistbeschäftigten Bassisten der jungen Kölner Szene. Außer Jazz spielt er auch Indie-Pop mit einem eigenen Trio. Für den Auftritt im Kammermusiksaal des Deutschlandfunks erarbeiteten die beiden erstmals ein komplettes Programm. Dabei ist Helm auch als Gitarrist zu hören - und beide singen. Ihre größtenteils eigenen Stücke erkunden ein Feld zwischen avanciertem Jazz und schräg-anrührendem Songwriter-Sound, tastend und fragil, mutig und radikal.

Die Reihe „Cologne Duets“ entstand in Reaktion auf die Corona-Krise: Sie dokumentiert Duos Kölner Musikerinnen und Musiker mit Aufnahmen, die live, aber ohne Publikum eingespielt wurden. Die nächste „Cologne Duets“ Aufnahme folgt in „Jazz Live" am 22. September 2020 mit Heidi Bayer, Trompete und Sebastian Scobel, Klavier.

Shannon Barnett, Posaune, Gesang

David Helm, Kontrabass, Gitarre, Gesang

Aufnahme vom 15.6.2020 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal, Köln