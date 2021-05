Saxofonist Johannes Ludwig ist Gründungsmitglied und Komponist des Kölner Subway Jazz Orchestra und lehrt als Big Band-Dozent in München, außerdem pflegt er enge Kontakte zur New Yorker Szene. Gitarrist Gero Schipmann hat Erfahrungen in Jazz, Pop, Rock, Funk und Afrobeat gesammelt. Studien führten ihn nach Köln und London, ein Jahr lang lebte er auf Island. Ihr Duo The Human Element gründeten Ludwig und Schipmann 2020. Der Dlf-Mitschnitt ist die erste längere Dokumentation ihrer Arbeit. Ihr Sound strahlt Melancholie und Wärme aus, setzt auf Stimmungen und Atmosphären, kann aber auch mit Kraft und Dringlichkeit berühren. Vor allem geht es The Human Element mit ihrer schnörkellosen Musik um den Transport von Emotionen.

Johannes Ludwig, Altsaxofon, Bass-Synthesizer

Gero Schipmann, Gitarre

Aufnahme vom 16.1.2021 aus dem Tonstudio der Welt, Köln