Deutschland und Chile wollen die Aufarbeitung der Verbrechen in der ehemaligen Siedlung "Colonia Dignidad" fortsetzen.

Präsident Piñera erklärte nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel in Berlin, Chile strebe ein Abkommen über ein Dokumentationszentrum und eine Gedenkstätte an. Merkel begrüßte das Vorhaben im Grundsatz. Am Abend wird eine Kommission ihre Arbeit aufnehmen, um über Hilfen für die Opfer der "Colonia Dignidad" zu beraten. Die Siedlung war 1961 von deutschen Auswanderern in Chile gegründet worden. Die Einrichtung wurde während der Militärdiktatur von General Pinochet als Folterlager für politische Gefangene genutzt. Auch Bewohner wurden misshandelt.