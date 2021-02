Im US-Bundesstaat Colorado haben sich beim Brand eines Triebwerks mehrere große Teile von einem Flugzeug gelöst.

Die Teile, darunter Bruchstücke der Triebwerkverkleidung, gingen in Vororten der Stadt Denver nieder - einige in unmittelbarer Nähe von Wohngebäuden. Verletzt wurde niemand, weder an Bord der Maschine noch am Boden.



Das Flugzeug vom Typ Boeing 777-200 war auf dem Weg von Denver nach Hawaii. Kurz nach dem Start setzte der Pilot einen Notruf ab, weil ein Triebwerk ausfiel. Die Maschine der Gesellschaft United Airlines kehrte um und landete sicher in Denver. Die Flugaufsichtsbehörde FAA untersucht den Vorfall.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.