In Denver im US-Bundesstaat Colorado sind nach dem Brand eines Triebwerks mehrere große Teile eines Flugzeugs niedergegangen.

Verletzt wurde niemand. Kurz nach dem Start setzte der Pilot einen Notruf ab, weil ein Triebwerk ausgefallen war. Das Flugzeug kehrte um und landete sicher in Denver. Die Flugaufsichtsbehörde FAA untersucht den Vorfall.



Auch in Maastricht in den Niederlanden stürzten Flugzeugteile vom Himmel, nachdem einer von vier Motoren der Maschine in Brand geraten war. Nach Angaben der Polizei wurde eine Frau am Kopf getroffen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Ein Kind wurde leicht verletzt und erlitt Brandwunden, als es Trümmerstücke vom Boden aufheben wollte. Das Flugzeug landete in der belgischen Stadt Lüttich.



In beiden Fällen handelt es sich um Maschinen des Herstellers Boeing. Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt es aber nicht.

