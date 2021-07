Der ehemalige EU-Ratspräsident und frühere polnische Regierungschef Donald Tusk kehrt auf die politische Bühne seines Landes zurück. Der 64-Jährige übernimmt erneut die Führung der größten Oppositionspartei. Er gilt als Angstgegner von Regierungschef Kaczynski, der heute als Vorsitzender der PiS-Partei bestätigt wurde.

Der Parteikonvent der liberalkonservativen Partei Bürgerplattform wählte Tusk in Warschau einstimmig zum Vize-Parteichef, der kommissarisch auch die Funktion des Vorsitzenden übernimmt. Zuvor war der bisherige Parteichef Borys Budka zurückgetreten, um den Weg für Tusks Rückkehr freizumachen. Damit Tusk regulärer Parteichef werden kann, muss er noch durch eine Wahl von den Parteimitgliedern bestätigt werden. Der Termin dafür steht noch nicht fest.

Tusk schwört Partei auf Kampf gegen das "Böse" ein

In seiner Rede schwor der proeuropäische Politiker seine Partei auf einen entschiedeneren Kampf gegen die nationalkonservative Regierungspartei PiS ein. "Heute regiert das Böse in Polen", sagte er. "Und wenn du das Böse siehst, kämpfe dagegen und frage nicht nach weiteren Gründen." Die PiS habe Streit mit der EU, mit Deutschland und selbst mit Tschechien angefangen und das Land von der heutigen US-Regierung entfremdet - durch eine "idiotische politische Investition" in den früheren Präsidenten Trump.



Der einstige Premier, der Polen erfolgreich durch die Wirtschaftskrise 2008 steuerte, gilt als der gefährlichste politische Gegenspieler des PiS-Chefs Kaczynski. In Tusks Regierungszeit war Polen dem Westen zugewandt, wurde in Berlin, Brüssel und Washington als wichtiger Partner gesehen. Ein starker Kontrast zur Außenpolitik der euroskeptischen und erzkonservativen PiS, die das Land seit 2015 regiert. Seit Tusks Abschied von der polnischen Politik erlitten die Liberalkonservativen in Polen nur Niederlagen. In Umfragen kommen sie derzeit auf 16 Prozent. Tusk, der von 2014 bis 2019 EU-Ratspräsident war, soll nun die Lager innerhalb der Partei einen. Die nächsten Wahlen in Polen sind offiziell für 2023 angesetzt.

Umfrage: 60 Prozent gegen Tusk

"Die Rückkehr Tusks an die Spitze der lange größten polnischen Oppositionspartei ist nicht unumstritten", konstatiert hingegen ARD-Korrespondent Jan Pallokat. Die 7-jährige Regierungszeit von Tusk sei von zahlreichen Skandalen überschattet gewesen. Seine Partei sei deswegen bis heute auch bei vielen PiS-Gegnern unbeliebt. In jüngsten Umfragen hatten sich 60 Prozent der Bevölkerung gegen Tusk als neuen Oppositionsführer ausgesprochen. Auch der eine Generation jüngere Warschauer Bürgermeister Rafal Trzaskowski hatte signalisiert, die Führung der Partei übernehmen zu wollen. Er scheiterte gegen Tusk.

PiS-Chef Kaczynski im Amt bestätigt

Die nationalkonservative Regierungspartei PiS hielt ebenfalls ihren Parteitag ab. Die Delegierten stimmten mit großer Mehrheit für eine weitere Amtszeit des 72-jährigen Parteichefs Jaroslaw Kaczynski. Er führt die Partei seit 2003.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.