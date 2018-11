Der amerikanische Comic-Autor Stan Lee, Erfinder von Spider Man, ist im Alter von 95 Jahren gestorben.

Das berichten mehrere US-Medien. Lee schuf für den Marvel-Verlag in den 1960er Jahren eine ganze Reihe populärer Comic-Figuren, darunter auch Thor, Doctor Strange und The X-Men. Seine Comics wurden in mehr als 25 Sprachen übersetzt und in mehr als 75 Ländern veröffentlicht.