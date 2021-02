Nach einem Milliardenverlust im letzten Jahr hat die Commerzbank den Weg für weitere Einschnitte freigemacht.

Der Aufsichtsrat gab in einer Sondersitzung grünes Licht für den Sparkurs des Vorstands bis ins Jahr 2024. Vorgesehen ist der Abbau von 10.000 Vollzeitstellen weltweit, in Deutschland werden 340 Filialen geschlossen. Die Eckpunkte der Pläne hatte die Commerzbank bereits am vergangenen Donnerstag veröffentlicht. Nach vorläufigen Zahlen liegt der Verlust des Konzerns im Geschäftsjahr 2020 bei knapp 2,9 Milliarden Euro.

