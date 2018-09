Die Börse schert sich wenig um Tradition und eine ruhmreiche Vergangenheit. Was dort zählt, ist die Zukunft, oder zumindest eine konkrete Vorstellung, wie diese aussehen könnte - wohl nicht allzu vielversprechend im Falle der Commerzbank.



Nach 30 Jahren muss das fast 150 Jahre alte Bankhaus Deutschlands wichtigste Börsen-Liga, den Dax, verlassen - und Platz machen ausgerechnet für Wirecard, einen Zahlungsdienstleister, den bis vor ein paar Wochen kaum jemand kannte, außer Investoren und Anleger, die dem Aschheimer Unternehmen offenbar schon lange ihr Vertrauen schenken.



Im Gegensatz zu Wirecard sind Commerzbank, aber auch die Deutsche Bank, keine Börsenlieblinge mehr, 30 Prozent hat die Aktie der Commerzbank allein in diesem Jahr eingebüßt, die der Deutschen Bank 40 Prozent. Und so erlebt auch die in dieser Woche einen Tiefschlag - den Rausschmiss aus dem Eurostoxx 50, dem die wertvollsten Unternehmen der Eurozone angehören.

Veränderte Bedürfnisse der Verbraucher

Der Rausschmiss aus wichtigen Börsenindizes hinterlässt nicht nur einen großen Imageschaden für Deutschlands Großbanken, er markiert auch einen Wandel in der Finanzbrache, bei dem die wenigsten Institute mithalten können.

Wirecard, das Unternehmen, das nun die Commerzbank aussticht im Dax, mag nur ein Zahlungsdienstleister sein und keine Universalbank, das heißt, Geschäftsmodell und Kostenstruktur sind - zugegeben - nur schwer vergleichbar, aber auch Wirecard hat eine Banklizenz und ist ein Unternehmen, das zeigt, wie sich gut Geld verdienen lässt, wenn man auf die veränderten Bedürfnisse der Verbraucher eingeht.

Verbraucher, die immer mehr online einkaufen, Kunden, die an der Supermarktkasse auch mit dem Smartphone bezahlen wollen. Und die deutsche Kreditwirtschaft? Die hat es bis heute nicht geschafft, trotz gebündelter Kräfte, etablierten Online-Bezahlsystemen wie Paypal ernsthaft Konkurrenz zu machen. Paydirekt, die deutsche Variante, wird kaum genutzt.

Es führt kein Weg an der Erneuerung vorbei

Noch haben die meisten Deutschen ein eigenes Konto, doch was wenn es in Zukunft auch ohne geht, für klassische Banken ganze Geschäftsbereiche wegfallen?



Wirecard sollte ein Weckruf sein, für die Commerzbank, aber auch für die Deutsche Bank, die Digitalisierung und die neue Konkurrenz, die damit nun einen kometenhaften Aufstieg erlebt, endlich ernst zu nehmen. Es ist höchste Zeit, Geschäftsmodelle der Zukunft zu entwickeln, die Kunden und auch Investoren wieder überzeugen.



Leicht wird das nicht werden, denn die Aufräumarbeiten in beiden Bankhäusern, in der Commerzbank, aber auch in der Deutschen Bank kosten Kraft, und Rendite. Dazu kommt, die Zinsen im Euroraum werden nur langsam steigen, die Ertragsschwäche der Banken wird anhalten und große Zukunftsinvestitionen in absehbarer Zeit nicht zulassen.



Dennoch: Es führt kein Weg daran vorbei, wenn Deutschlands Großbanken wettbewerbsfähig bleiben und nicht weiter an Relevanz verlieren wollen - international, aber auch national. Vielleicht gelingt das ja sogar erst mal besser, ohne das Rampenlicht wichtiger Börsen-Indizes.

Eva Bahner (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Eva Bahner wurde 1973 in Baden-Württemberg geboren. Sie studierte Volkswirtschaft in Tübingen und Boston, danach Volontariat in der n-tv-Wirtschaftsredaktion und an der Georg-von-Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten. Heute arbeitet sie in der Deutschlandfunk-Wirtschaftsredaktion.