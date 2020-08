Der frühere Vorstandsvorsitzender der Landesbank Baden-Württemberg, Vetter, ist zum neuen Aufsichtsratschef der Commerzbank gewählt worden.

Der 67-jährige solle den Posten in den nächsten Tagen übernehmen, teilte das Geldinstitut in Frankfurt am Main mit. Nach Kritik von Investoren hatten sowohl Vetters Vorgänger Schmittmann als auch Konzernchef Zielke ihren Rücktritt angekündigt. Der Großaktionär Cerberus hatte sich auch gegen die Wahl von Vetter zum Aufsichtsratschef ausgesprochen. Hintergrund des Streits sind Diskussionen über die künftige Strategie der Commerzbank, deren größter Aktionär der Bund ist.