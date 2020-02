Die Commerzbank setzt bei ihrem Stellenabbau auch auf Frühverrentung.

Wie die Finanzchefin des Unternehmens, Orlopp, in Frankfurt am Main mitteilte, gilt ein Programm für Beschäftigte ab 56 Jahren. Diese könnten die Bank nach zwei bis drei Jahren verlassen. Es werde damit gerechnet, dass mehr als 1.000 Mitarbeiter das Angebot in Anspruch nehmen. Die Commerzbank baut seit Jahren Stellen ab und will im Zuge ihres erneuten Konzernumbaus weitere Arbeitsplätze streichen.