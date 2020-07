Bei der Commerzbank haben Vorstandschef Zielke und der Aufsichtsratsvorsitzende Schmittmann ihren Rücktritt angeboten.

Über die Personalien entscheidet der Aufsichtsrat voraussichtlich in seiner Sitzung am 8. Juli. Hintergrund dürften die neuen Sparpläne bei der Commerzbank sein, die innerhalb des Konzerns umstritten sind. Zielke erklärte, er wolle mit seinem Rücktritt die Konsequenzen aus der unbefriedigenden Geschäftslage der Bank ziehen und den Weg für einen Neuanfang freimachen. Er hatte den Vorsitz beim zweitgrößten deutschen Bankhaus im Mai 2016 übernommen. Schmittmann ist seit Mai 2018 Aufsichtsratschef.



Der Bund als Anteilseigner will sein Engagement bei der Commerbank aufrecht erhalten. Man sei an einer starken und zukunftsfähigen Commerzbank interessiert, heißt es aus dem Finanzministerium. Mit mehr als 15 Prozent ist der Staat immer noch der größte Aktionär des Geldhauses.