Im Bilanz-Skandal um die österreichische Commerzialbank Mattersburg gerät die politische Spitze im Burgenland immer mehr in den Fokus.

Kurz vor Schließung der Bank am 15. Juli soll das Regionalmanagement Burgenland (RMB) versucht haben, 1,2 Millionen Euro abzuheben. Das RMB ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Landes und beschäftigt sich mit Förderprogrammen der EU in der Region.



Zunächst dementierte der burgenländische Ministerpräsident, Doskozil (SPÖ), die Vorwürfe. In einem ORF-Interview räumte er jetzt jedoch einen Transferversuch ein. Davon habe er nach einem Gespräch mit dem RMB-Geschäftsführer erfahren. Zudem sprach sich Doskozil für einen Untersuchungsausschuss aus.



Laut der Zeitung Standard teilte die Finanzmarktaufsicht mit, dass es keinen "Hinweis der Regierungsmitglieder zur RMB gegeben und keine Möglichkeit mehr, Geld zu transferieren" gegeben habe. Wie die Zeitung Die Presse FPÖ-Bundesparteiobmann Hofer zitiert, könnte es aber durchaus einen Insidertipp aus der Finanzmarktaufsicht gegeben haben, wonach es zum Abhebungsversuch kam.

Kleiner Wirecard-Fall

Die Grünen im Burgenland kündigten Anfragen an die Landesregierung an. Sozial- und Wirtschaftslandesrat Illedits (SPÖ) trat am Samstagabend von seinen politischen Ämtern zurück. Als Grund gab er an, vor anderthalb Jahren ein Goldblatt in Wert von 5.400 Euro als Geburtstagsgeschenk des SV Mattersburg angenommen zu haben. In der Causa Commerzialbank habe er sich jedoch nichts vorzuwerfen, betonte er.



Bei der Commerzialbank Mattersburg besteht der Verdacht einer umfassenden Fälschung der Bilanzsumme. Es könnten bis zu 690 Millionen Euro fehlen, berichteten jüngst mehrere österreichische Zeitungen. Die Staatsanwaltschaft sowie das burgenländische Landeskriminalamt ermitteln. In Deutschland gibt es in der Affäre um den insolventen Finanzdienstleister Wirecard ähnlich Vorwürfe.