"Compact with Africa"

Bundespräsident Steinmeier hat dazu aufgerufen, bei den Themen Migration und Klimawandel enger mit afrikanischen Staaten zusammenzuarbeiten.

Die Herausforderungen könnten Europa und Afrika nur gemeinsam bewältigen, sagte Steinmeier vor Beginn einer Afrika-Konferenz morgen in Berlin. Gerade die afrikanischen Staaten seien von den Folgen des Klimawandels betroffen. Dort würden die Menschen mit immer stärkeren Dürren, Missernten oder Überschwemmungen kämpfen.



Die Initiative "Compact with Africa" war 2017 während des deutschen G20-Vorsitzes ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Investitionsbedingungen in afrikanischen Staaten zu verbessern und die Wirtschaft anzukurbeln. Deutschland unterstützt einige der zwölf Staaten. Partnerschaften wurden mit Tunesien, Ghana und der Elfenbeinküste geschlossen.