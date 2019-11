Zum dritten Mal findet in Berlin die "Compact with Africa"-Konferenz statt. Im Rahmen der Kooperations-Initiative wollen die G20-Länder und mehrere afrikanische Staaten die Bedingungen für private Investitionen in Afrika verbessern. Es gibt aber auch Zweifel an der Wirksamkeit der Initiative.

Bei dem zweitägigen Treffen wollen die Partner laut Bundesregierung besprechen, wie sich die Initiative entwickelt hat und wie man den "Compact with Africa" weiter vorantreiben kann. Am Vormittag findet eine internationale Investorenkonferenz statt, am Nachmittag kommen die Vertreter der G-20-Länder und der afrikanischen Staaten im Kanzleramt zusammen.



Vor dem Treffen forderte Bundeskanzlerin Merkel Verhandlungen auf Augenhöhe. Afrika habe mehr Chancen als Risiken, dort sei aber auch noch viel zu tun, sagte Merkel in einem Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Deshalb sollten die G20-Länder alles daran setzen, mit Afrika zu kooperieren und nicht über Afrika zu sprechen.

Compact with Africa

Die Initiative wurde 2017 während des deutschen G20-Vorsitzes ins Leben gerufen. Ziel ist es laut der Bundesregierung, die Bedingungen für private Investitionen und Beschäftigungsmöglichkeiten in Afrika gemeinsam mit den afrikanischen Ländern zu verbessern. Die führenden Industrie- und Schwellenländer hatten mehr private Investitionen und staatliche Sicherheiten für G20-Investoren versprochen. Im Gegenzug hatten die afrikanischen Teilnehmer Reformen im Wirtschaftssystem zugesagt. Aktuell beteiligen sich zwölf afrikanische Staaten am Compact: Äthiopien, Ägypten, Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Ghana, Guinea, Marokko, Ruanda, Senegal, Togo und Tunesien. Diese Länder gelten als reformorientiert, sie haben sich etwa dazu verpflichtet, Korruption zu bekämpfen. Mit der Initiative sollen in Afrika auch Zukunftsperspektiven eröffnet werden, damit die Menschen nicht als Flüchtlinge oder Migranten nach Europa kommen.

"Reformpartnerschaften" zwischen afrikanischen und G20-Staaten

Der Compact soll die afrikanischen Teilnehmer mit einem G20-Partnerland verbinden. Im Rahmen dieser sogenannten "Reformpartnerschaften" erarbeiten die Partner auf das jeweilige Land abgestimmte Reformprogramme und Fördermaßnahmen. Deutschland hat entsprechende Vereinbarungen mit Tunesien, Ghana und der Elfenbeinküste unterzeichnet, geplant sind weitere Partnerschaften mit Marokko, Tunesien und Äthiopien. Ziele der drei bestehenden Kooperationen sind der Ausbau der erneuerbaren Energien, die Verbesserung der Energieeffizienz und die Entwicklung des Finanz- und Bankensektors. Auch internationale Organisationen wie die Weltbank, der Internationale Währungs-Fonds und die Afrikanischen Entwicklungsbank sind am Compact und der Konferenz beteiligt. Die G20-Länder haben die Aufgabe, die Partnerländer mit internationalen Investoren zusammenzuführen.

"Chancen auf dem Nachbarkontinent sehen und nutzen"

Vor dem Treffen empfahl Bundesentwicklungsminister Müller (CSU) Wirtschaftsunternehmen, mutiger bei Investitionen in Afrika zu sein. Die Bundesregierung habe vor einem Jahr einen Entwicklungsinvestitionsfonds von einer Milliarde Euro versprochen und die Mittel inzwischen auch bereitgestellt, sagte Müller dem "Handelsblatt". Es liege jetzt an der Wirtschaft, die neuen Chancen auf dem Nachbarkontinent zu sehen und zu nutzen. Französische oder britische Unternehmen würden im Vergleich zu deutschen Firmen ein Vielfaches in Afrika investieren.



Bislang sind deutsche Unternehmen in Afrika wenig aktiv. Das Handelsvolumen mit dem afrikanischen Kontinent lag 2018 mit gut 45 Milliarden Euro unter dem Handelsvolumen mit Ungarn. Allerdings ist der Handel mit Afrika in den ersten fünf Monaten 2019 nach Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) gegenüber dem Vorjahreszeitraum um fast 13 Prozent gestiegen. Nach einer Umfrage der Außenhandelskammer wollen zudem über die Hälfte der deutschen Unternehmen mehr in Afrika investieren.

Wirtschaft fordert weiterhin mehr Unterstützung

Der Vorsitzende des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft, Liebing, sieht allerdings weiterhin die Regierung in der Verantwortung. Unternehmen bräuchten bessere staatliche Garantie- und Absicherungsinstrumente für ihre Investitionen, sagte Liebig dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Für größere Investitionsvorhaben, etwa im Energie- oder Verkehrssektor in Afrika erhielten deutsche Firmen in der Regel keine Kredite, da Banken das Risiko zu hoch sei. Außerdem konkurrierten deutsche Unternehmen mit chinesischen Staatskonzernen, sowie indischen und subventionierten französischen Unternehmen.

Zweifel an Wirksamkeit und Kritik an "Privatisierung von Entwicklungszusammenarbeit"

Laut einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung sind die Erwartungen an die Compact-Initiative bislang nicht erfüllt worden.



Demnach haben die afrikanischen Staaten ihre Zusagen für verbesserte Rahmenbedingungen weitestgehend erfüllt, eine Zunahme bei den Investitionen aus den G20-Staaten seit Beginn der Compact-Initiative sei aber ausgeblieben. Von 2017 bis 2018 seien ausländische Investitionen in die 12 Compact-Länder leicht auf 21 Milliarden US-Dollar angestiegen. Damit lägen sie aber noch unter dem Niveau von 2016. Auch bei den Zielländern der Investitionen gebe es erhebliche Ungleichheiten: 80 Prozent der Gelder flossen in gerade mal vier Länder: Ägypten, Marokko, Äthiopien und Ghana.



Nach wie vor gebe es außerdem zu wenige Arbeitsplätze, und die Arbeitslosigkeit in den afrikanischen Staaten bleibe hoch.



Die Entwicklungsorganisation "Brot für die Welt" kritisierte zudem, dass kein Vertreter der afrikanischen Zivilgesellschaft zu der Konferenz zugelassen worden sei. So entstehe der Eindruck, als werde die Entwicklungszusammenarbeit privatisiert. Von den Förderungen profitierten vor allem ausländische mittlere und größere Investoren und nicht kleine bis mittelständige afrikanische Betriebe, die große Probleme hätten, langfristig Kapital zu bekommen. Zugleich würden im Rahmen der Compact-Initiative Nachhaltigkeitskriterien nicht ausreichend berücksichtigt.