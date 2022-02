Europäische Computerchip-Hersteller erhalten Hilfen in Milliardenhöhe. (imago stock&people)

Vorgesehen sind 15 Miliarden an Zuschüssen von europäischer, nationalstaatlicher und privater Seite - zusätzlich zu bereits geplanten öffentlichen Investitionen in Höhe von 30 Milliarden Euro. Wie die Kommission in Brüssel mitteilte, soll es unter anderem den Mitgliedsstaaten erleichtert werden, Halbleiter-Produzenten zu fördern. Ziel ist, den Marktanteil der EU an der weltweiten Produktion bis 2030 auf ein Fünftel zu verdoppeln und so die Abhängigkeit von asiatischen Herstellern zu verringern. Derzeit leiden vor allem Autohersteller und Elektronik-Konzerne unter der andauernden Knappheit an Computer-Chips.

