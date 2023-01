Grund ist eine Computerpanne, wie die Flugaufsichtsbehörde FAA bekanntgab. Sie wies die Fluggesellschaften an, ihre Maschinen bis 15 Uhr unserer Zeit am Boden zu lassen. Am Morgen war das System ausgefallen, das Piloten und Bodenpersonal mit wichtigen Sicherheitsinformationen und Benachrichtigungen über Störungen im Flugablauf versorgt.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.