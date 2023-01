Vereinigte Staaten

Nach einer Computerpanne durften in den USA keine Inlandsflieger abheben - Tausende Verbindungen waren verspätet oder wurden ganz gestrichen. (Seth Wenig/AP/dpa)

Für rund zweieienhalb Stunden erteilte die Flugaufsichtsbehörde FAA keine Starterlaubnis mehr für alle Inlandsflüge. Mindestens 8.000 Flüge hatten laut dem Fachportal Flightaware Verspätung, rund 1.000 wurden komplett gestrichen. Seit dem Nachmittag deutscher Zeit normalisiert sich die Lage wieder.

Betroffen war ein System, das wichtige Sicherheitsinformationen und Meldungen über Störungen beim Flugablauf an Piloten und anderes Flugpersonal weitergibt.

Nach Angaben des Weißen Hauses in Washington gibt es keine Hinweise auf einen Cyberangriff. Verkehrsminister Buttigieg ordnete eine Untersuchung an.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.