Der digitalpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Schipanski, hat eine Fortführung der Förderung für die Computerspiel-Branche verlangt.

Es habe ihn sehr überrascht, dass im Haushaltsentwurf für 2020 der entsprechende Posten nicht mehr vorgesehen sei, sagte Schipanski dem Deutschlandfunk. Allerdings habe Digitalminister Scheuer auch für das Jahr 2019 den entsprechenden Haushaltstitel zunächst nicht eingeplant. Hier habe das Parlament nachgesteuert, und er gehe davon aus, dass das auch für das kommende Jahr passiere. In diesem Jahr werden deutsche Entwickler von Computerspielen mit 50 Millionen Euro unterstützt. Schipanski betonte, dass man im Koalitionsvertrag ausdrücklich erklärt habe, dass man die Gamesbranche fördern und wettbewerbsfähig halten wolle. Es gehe hier um die Förderung von Innovation, die auch auf andere Wirtschaftsbereiche wie die Filmindustrie ausstrahle.



Am Montag beginnt in Köln die Computerspielmesse Gamescom. Sie öffnet zunächst für das Fachpublikum und ab Dienstag dann für alle Interessierten. Bis zum Wochenende werden Hunderttausende Besucher erwartet.