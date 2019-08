Die Deutschen geben immer mehr für Computerspiele aus.

Der Umsatz bei Spielen und Technik sei im vergangenen Jahr auf 4,4 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Branchenverband "game" vor Beginn der Fachmesse Gamescom mit. Damit sei die Branche um neun Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Allerdings ist der Anteil von einheimischen Unternehmen an den Umsätzen gering. Er betrug im vergangenen Jahr nur noch 4,3 Prozent. "Game"-Geschäftsführer Falk sprach von einem Alarmsignal. Es müssten dringend die Rahmenbedingungen für die Branche in Deutschland verbessert werden, damit sie endlich international konkurrenzfähig werde. Er verlangte von der Bundesregierung die Einführung einer Games-Förderung.



Heute Abend findet in Köln ein Eröffnungsabend der Gamescom mit rund 1.500 Gästen statt. Morgen öffnet die Messe für das Fachpublikum und am Mittwoch dann für alle Interessierten. Bis zum Wochenende werden Hunderttausende Besucher erwartet.