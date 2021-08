Am Abend beginnt die Computerspielemesse "gamescom".

Auch in diesem Jahr gibt es keine Veranstaltungen vor Ort in Köln. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie findet die "gamescom" rein digital statt. Gezeigt werden Trends der Branche - etwa aus dem Bereich der mobilen Spiele. Die gamescom ist nach Angaben der Veranstalter das weltgrößte Event rund um Computer- und Videospiele. Sie geht am Freitag zu Ende.



Nach Angaben des Branchenverbandes "Game" kam der Computer- und Videospielmarkt in Deutschland im ersten Halbjahr auf einen Gesamtumsatz von gut 4,6 Milliarden Euro. Einer aktuellen Umfrage des Verbands Bitkom zufolge spielen inzwischen 50 Prozent der Menschen in Deutschland wenigstens ab und zu Computerspiele.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.