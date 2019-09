Das Bundeswirtschaftsministerium hat noch nicht entschieden, ob sie der deutschen Fluggesellschaft Condor einen Überbrückungskredit gewährt. Condor ist wegen der Insolvenz des britischen Mutterkonzerns Thomas Cook in Bedrängnis und benötigt dringend Geld, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Laut Deutscher Presse-Agentur ist ein Kredit von bis zu 200 Millionen Euro im Gespräch. Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums sagte, man prüfe die Anfrage und arbeite "mit Hochdruck" an einer Entscheidung.



Das Auswärtige Amt sagte allen deutschen Urlauberinnen und Urlaubern Unterstützung zu, die im Ausland gestrandet sind. Mit der deutschen Thomas Cook sind dem Unternehmen zufolge derzeit rund 140.000 Menschen auf Reisen.



Insgesamt sind von der Insolvenz des britischen Mutterkonzerns 600.000 Touristen betroffen, darunter 50.000 in Griechenland und 30.000 auf den Kanarischen Inseln.



Die britische Regierung in London hatte eine Finanzierungshilfe für Thomas Cook abgelehnt. Den Reiseveranstalter meldete deshalb in der vergangenen Nacht Insolvenz an.