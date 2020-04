Die Charterfluggesellschaft Condor wird nicht an die polnische Airline LOT verkauft.

Das teilte eine Sprecherin der staatlichen Holding PGL in Warschau mit. Man habe Condor heute darüber informiert. Einzelheiten nannte sie nicht. Der Schritt hatte sich nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters angesichts der Coronakrise abgezeichnet. Vor gut einer Woche hatte es geheißen, LOT brauche selbst Staatshilfe.



PGL hatte im Januar für rund 300 Millionen Euro den Zuschlag für Condor bekommen, die mit der ehemaligen Muttergesellschaft Thomas Cook in Schieflage geraten war. Das Unternehmen ist derzeit mit einem Millionen Euro schweren Brückenkredit der staatlichen KfW-Bank finanziert, der aber in dieser Woche abläuft.