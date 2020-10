Nach der tödlichen Messerattacke auf einen Lehrer in einem Vorort nordwestlich von Paris haben die Anti-Terror-Fahnder der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.

Das Opfer wurde auf der Straße in Conflans-Sainte-Honorine mit einem Messer angegriffen und getötet. Die genauen Umstände des Messerangriffs sind noch unklar. In mehreren Berichten ist von einer Enthauptung die Rede. Dies wurde jedoch bislang nicht offiziell bestätigt. Die Sicherheitskräfte erschossen den Angreifer kurze Zeit später.



Bei dem Opfer soll es sich um einen Geschichtslehrer handeln, der seinen Schülern in einem Kurs zum Thema Meinungsfreiheit Mohammed-Karikaturen gezeigt habe, wie es aus Polizeikreisen hieß. Präsident Macron hat sich inzwischen auf den Weg zum Tatort begeben. Innenminister Darmanin kündigte an, einen Krisenstab einzusetzen.



Erst vor wenigen Wochen hatte es vor dem ehemaligen Redaktionsgebäude des Satiremagazins "Charlie Hebdo" in Paris eine Messerattacke mit zwei Verletzten gegeben. Die Redaktion wurde im Januar 2015 von Islamisten angegriffen. Sie töteten dabei zwölf Menschen.



Diese Nachricht wurde am 16.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.