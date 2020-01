Nach dem Angriff auf einen Polizisten in der Leipziger Silvesternacht ermittelt die Sonderkommission Linksextremismus inzwischen wegen des Verdachts des versuchten Mordes.

Die konkreten Tatumstände und die Verletzungen, die der Beamte erlitten habe, hätten die Staatsanwaltschaft dazu veranlasst, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts. Zuerst war wegen versuchten Totschlags ermittelt worden. Sachsens Innenminister Wöller (CDU) sagte, die Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten seien bewusste und gezielte Angriffe auf Menschenleben gewesen. Ausschließlich Gewalt sei offensichtlich Zweck der provozierten Auseinandersetzung gewesen.



Das 38-jährige Opfer wurde nach Angaben der Polizei bei Ausschreitungen in dem Viertel durch Pyrotechnik schwer verletzt. Er verlor das Bewusstsein. Man habe ihn im Krankenhaus einer Notoperation unterziehen müssen. Aus Polizeikreisen hieß es, die Angreifer hätten dem Beamten den Helm vom Kopf gerissen, bevor sie ihn attackiert hätten.

Scharfe Kritik an Linken-Politikern

Mehrere Menschen sollen Steine, Flaschen und Feuerwerkskörper auf Einsatzkräfte geworfen haben. Drei weitere Beamte hätten leichte Verletzungen erlitten, gab die Polizei an. Sie nahm neun Personen vorläufig fest. In dem Stadtteil kommt es häufiger zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.



Unterdessen sind Politiker der Linkspartei in die Kritik geraten. Sie hatten der Polizei vorgeworfen, Feiernde in dem linksalternativ geprägten Stadtteil Connewitz provoziert zu haben. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Hauer stellte auf Twitter fest, es seien keine "Feiernden" gewesen. Auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Kahrs äußerte Kritik. Der AfD-Innenpolitiker Hess warf der Landtagsabgeordneten Nagel vor, "die linke Gewalt" zu rechtfertigen. Die Polizei Sachsen antwortete via Twitter: "Wer die Polizei als Feind ansieht, hat das Grundgesetz nicht verstanden."

"Ekelhafte Polizeigewalt"

Nagel hatte auf Twitter geschrieben, die Forderung Polizisten raus aus Connewitz gewinne nach diesem Jahreswechsel eine neue Bedeutung: "Ekelhafte Polizeigewalt, Überrennen Unbeteiligter, wirre Einsatzmanöver, kalkulierte Provokation."



Der Bundessprecher der Jugendorganisation der Linken, Neuhaus, hatte das Geschehen mit den Worten kommentiert: "Mich beschleicht das dumpfe Gefühl, dass in Connewitz von vornherein ein Exempel statuiert werden sollte. Was ist das eigentlich für ein Staat, der aus politischen Profilierungsgründen in der Silvester Nacht gegen Feiernde vorgeht?"