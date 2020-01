Der Polizeieinsatz in der Silvesternacht in Leipzig soll kritisch aufgearbeitet werden. Was ist bisher zu den Hintergründen bekannt?

Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengetragen.

Was ist in der Silvesternacht in Connewitz passiert?

Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) Sachsen feierten etwa 1.000 Menschen auf einem Platz in Connewitz ins neue Jahr. Kurz nach Mitternacht sei es zu Auseinandersetzungen gekommen. Gegen 00.15 Uhr seien Polizisten mit Flaschen, Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen worden. Ein brennender Einkaufswagen sei in die Richtung von Polizisten geschoben worden. Beim Versuch, einen Täter festzunehmen, habe eine Gruppe von 20 bis 30 Personen drei Beamte angegriffen, erklärte das LKA. Ein 38-Jähriger wurde nach Polizeiangaben schwer verletzt, seine Kollegen "nicht unerheblich". Auch bei den Zivilisten habe es Verletzte gegeben. Juliane Nagel, in Connewitz direkt gewählte Landtagsabgeordnete der Linken, erklärte, sie habe gesehen, dass mindestens fünf Zivilisten verletzt wurden. Die Attacke auf die Polizisten habe sie nicht beobachtet. Wie der Abend genau ablief, muss die Justiz aufklären.

Wie schwer wurde der 38-jährige Polizist verletzt?

Die Angreifer haben laut Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar mindestens einem Polizisten, dem 38-Jährigen, seinen Helm vom Kopf gerissen. Sie sollen demnach "massiv" auf die drei am Boden liegenden Beamten eingewirkt haben. Der 38 Jahre alte Polizist wurde bewusstlos. Nach Angaben der Polizei blutete er und musste noch in der Nacht operiert werden. Er wurde schwer am Ohr verletzt, sagte Kretzschmar. Am Freitag sei er aus dem Krankenhaus entlassen worden. Erste Angaben, wonach das Opfer notoperiert werden musste, relativierte die Polizei. Es habe keine Not-Operation gegeben, sagte Polizeisprecher Andreas Loepki "MDR Aktuell".

Warum wurden die Ermittlungen auf versuchten Mord hochgestuft?

Zunächst ermittelte die Soko LinX des Landeskriminalamts (LKA) Sachsen wegen versuchten Totschlags. Im Laufe des Neujahrstages wurden die Ermittlungen dann hochgestuft: Der Tatvorwurf heißt versuchter Mord. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig erklärte, im Laufe des Neujahrstages seien Details bekannt geworden. Durch die massiven Einwirkungen sei der Tod des 38-Jährigen billigend in Kauf genommen worden. Laut Staatsanwaltschaft liegen niedere Beweggründe vor. Der Mann sei attackiert worden, weil er Polizist ist. Deswegen werde wegen versuchten Mordes ermittelt.

Was wird an der Polizei-Taktik kritisiert?

Juliane Nagel und andere Kritiker verurteilten das "rabiate Vorgehen der Polizei" in der Silvesternacht. Nagel sprach von einer "waghalsigen Einsatzstrategie". Ab Mittag sei ein Hubschrauber über den Stadtteil im Leipziger Süden gekreist. Außerdem hätte die Polizei Personen verdachtsunabhängig kontrolliert. Leipzigs Polizeipräsident Torsten Schultze wollte sich nicht dazu äußern, ob ein Kontrollbereich eingerichtet wurde. Nagel forderte die Einsatzkräfte zur Deeskalation auf. Die sichtbare Präsenz der Polizei werde als Provokation aufgenommen, sagte sie. Nach Einschätzung von Landespolizeipräsident Kretzschmar hatten sich die Beamten am Silvestertag zurückgehalten, sei "deeskalierend vor Ort gewesen". Durch den Angriff auf den 38-jährigen Polizisten sei die Lage dann eskaliert.



Seit Jahrzehnten ist die Polizei am Silvesterabend in Connewitz vor Ort. Immer wieder hatte es in der Vergangenheit Ausschreitungen gegeben. Deswegen sei der Stadtteil auch zu diesem Jahreswechsel ein Einsatzschwerpunkt gewesen, sagte Kretzschmar. Die Polizei sei mit bis zu zwei Hundertschaften vor Ort gewesen. Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) sagte, die Nacht sei "vorläufiger Höhepunkt von Gewalt und Auseinandersetzungen" gewesen. Im Vergleich zu anderen Silvestern in Connewitz wirkte der Polizeieinsatz auf Linke-Politikerin Nagel "kopflos". Frühere Polizeipräsidenten versuchten laut Nagel, mehr Ruhe in die Geschehnisse zu bringen.

Hat es Festnahmen gegeben?

Die Staatsanwaltschaft ermittelt in 14 Strafverfahren in Zusammenhang mit den Ausschreitungen. Zu dem Tatvorwurf des versuchten Mordes sei noch kein Tatverdächtiger ermittelt worden, so die Staatsanwaltschaft. Ebenso laufe die Ermittlung wegen schweren Landfriedensbruchs gegen Unbekannt. Wegen weiterer Angriffe auf Polizisten im Viertel seien Ermittlungsverfahren gegen zwölf Verdächtige eingeleitet worden. Gegen vier Tatverdächtige im Alter von 27, 29, 30 und 32 wurden Haftbefehle erlassen. Einzelnen werde etwa der tätliche Angriff sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie versuchte und vollendete Körperverletzung vorgeworfen.

Leipzig - Hochburg der linksextremen Szene?

Leipzig sei bundesweite Hochburg linksextremistischer Straftäter, sagte LKA-Sprecher Tom Bernhardt. In den vergangenen Monaten waren in Leipzig immer wieder Autos und Baumaschinen in Brand gesetzt worden. Im Herbst hatten Unbekannte eine Mitarbeiterin einer Immobilienfirma in ihrer Wohnung überfallen und mit Fäusten traktiert - die Ermittler vermuten Linksextremisten. Martin Döring vom sächsischen Verfassungsschutz erklärt sich die Entwicklung und die Konzentration in Leipzig dadurch, dass "Erfolge der Szene mit breiter Wirkung" weitere Menschen anzögen, die mit Linksextremismus sympathisierten.



(Mit dpa-Material)