Die Kanarischen Inseln verlangen seit heute von Urlauberinnen und Urlaubern einen negativen Corona-Test.

Das Ergebnis darf nicht älter sein als 72 Stunden. Wer keinen Test vorweisen kann, muss sich in einem Krankenhaus testen lassen und solange in Quarantäne begeben, bis das Ergebnis vorliegt. Ziel der Maßnahme ist es, die Inzidenz weiter unter der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche zu halten. Die Kanarischen Inseln sind derzeit die einzige Region in Spanien, die aus Sicht des Auswärtigen Amts nicht als Risikogebiet gelten.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.