Die Reederei des havarierten Frachtschiffes in der Nordsee lässt die vermissten Container durch ein Bergungsunternehmen suchen.

Die Spezialschiffe seien mit Sonar-Technik ausgerüstet, teilte die MSC Reederei in Genf mit. Der beauftragte Dienstleister solle auch die Säuberung der Strände koordinieren. Eines der größten Frachtschiffe der Welt, die "MSC ZOE", hatte bei schwerer See 270 Container verloren. An der niederländischen Küste wurden gestern mehr als 20 der Behälter angespült. Auch in deutschen Gewässern wurden einige gesichtet.



Der Landkreis Leer hat eine Warnung vor einer Anlandung der Container für die Insel Borkum veröffentlicht. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass einige der Behälter Gefahrstoffe enthielten, hieß es.