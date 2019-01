Nach der Havarie eines Frachtschiffes in der Nordsee rechnen die niederländischen und deutschen Behörden mit der Anspülung weiterer Container.

Wie der Landkreis Leer mitteilte, wurde für die Insel Borkum eine Warnung vor einer Anlandung von Containern veröffentlicht. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass einige der Behälter Gefahrstoffe enthielten. Bei einer Sichtung sollten Bürger die Feuerwehr alarmieren.



Ein Frachtschiff hatte Anfang der Woche bei schwerer See 270 Container verloren. An der niederländischen Küste wurden gestern schon mehr als 20 Behälter angespült. Auch in deutschen Gewässern wurden einige gesichtet.