Das Maxim-Gorki-Theater in Berlin hat eine dritte Spielstätte eröffnet. Berlins Kultursenator Lederer und Intendantin Langhoff haben den sogenannten "Container" auf dem Vorplatz des Theaters eingeweiht.

Bis Ende 2020 soll er mit Repertoire-Stücken und Premieren bespielt werden. Das Gebäude bietet Platz für knapp 200 Zuschauerinnen und Zuschauer. In den beiden anderen Spielstätten des Theaters finden über drei Spielzeiten in mehreren Teilabschnitten Umbauten statt.



Zum Auftakt wurde "Herzstück" von Heiner Müller in der Regie von Sebastian Nübling gezeigt. Das Stück stellt die Frage, was Arbeit für den Menschen eigentlich bedeutet und was sie mit ihm macht.