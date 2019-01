Der Frachter MSC Zoe ist fast 400 Meter lang und damit eines der größten Containerschiffe der Welt. Jetzt hat er im Sturm auf dem Weg von Antwerpen nach Bremerhaven bis zu 270 Container verloren - mehrere davon enthalten Gefahrgut.

Das Cuxhavener Havariekommando teilte mit, es gehe um mindestens vier Container. Drei davon treiben den Angaben zufolge in niederländischen Gewässern, einer in deutschen. Bei dem Gefahrgut handelt es sich demnach um giftiges Dibenzolperoxid. Das wird zum Beispiel in der Kunststoffproduktion eingesetzt. Die Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven ermittelt, was genau geschehen ist. Schiffe in der Gegend wurden vor Behältern im Wasser gewarnt. Das Mehrzweckschiff "Neuwerk" fuhr in das Einsatzgebiet, um laut NDR Container zu orten und zu bergen.

Anwohner sammeln Treibgut

Inzwischen haben die Anwohner niederländischer Inseln damit begonnen, Treibgut aufzusammeln. Sie fanden zum Beispiel Fernsehgeräte, Glühbirnen, Kleidung, Autoteile, Möbel und Spielzeug. Der Frachter hatte die Container im Sturm vor der Insel Borkum verloren. Sie wurden dann in Richtung Terschelling, Vlieland, Ameland und Schiermonnikoog gespült. Terschellings Bürgermeister sagte im Radio, das Aufräumen werde Tage dauern. Dass Container ins Wasser fielen, passiere häufiger - aber nicht in diesem Ausmaß. So etwas habe man noch nie mitgemacht. In Sorge ist er auch wegen der großen Mengen an Plastik, die im Wasser treiben und an die Dünen gelangen könnten. In den Niederlanden ist es nicht verboten, angespülte Waren mitzunehmen - nur geschlossene Container dürfen nicht geöffnet werden.



Die "MSC ZOE" kann insgesamt rund 19.000 Container transportieren.