Nach Angaben des Havariekommandos in Cuxhaven handelt es sich um die "Mumbai Maersk". Das unter dänischer Flagge fahrende Schiff sei von Rotterdam nach Bremerhaven unterwegs gewesen. Mehrere Schlepper sowie Mehrzweckschiffe seien zu dem Havaristen entsandt worden. Zudem seien speziell ausgebildete Seeleute an Bord gebracht worden. Ein erster Versuch, das Containerschiff wieder in tieferes Fahrwasser zu bringen, sei jedoch fehlgeschlagen, teilte ein Sprecher weiter mit.

Das Havariekommando ist eine gemeinsame Einrichtung des Bundes und der Küstenländer und koordiniert die Hilfe bei Unfällen.

