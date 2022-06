Internationaler Handel

In einem Bericht des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel heißt es, erstmals seit dem Ausbruch der Pandemie stauten sich die Schiffe vor den Häfen Deutschlands, Hollands und Belgiens. Aktuell steckten fast zwei Prozent der globalen Frachtkapazität fest und könnten weder be- noch entladen werden. Den Angaben zufolge warten in der deutschen Bucht etwa ein Dutzend große Containerschiffe auf das Anlaufen in Hamburg oder Bremerhaven. Vor Rotterdam und Antwerpen sei die Lage noch dramatischer. Insgesamt steckten elf Prozent der weltweit verschifften Waren im Stau.