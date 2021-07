Containerstau in China

Angesichts des Staus hunderter Containerschiffe vor dem südchinesischen Hafen Yantian befürchtet der deutsche Außenhandel längere Lieferzeiten und höhere Preise von Konsumprodukten.

BGA-Präsident Börner sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", die Engpässe in China verschärften die nach der Blockade des Suezkanals ohnehin angespannte Situation. Die Auswirkungen seien bereits spürbar. Bestimmte Produkte hätten längere Lieferzeiten oder könnten gar nicht exportiert werden. Nach einem Corona-Ausbruch in dem Hafen gelten strenge Hygiene- und Quarantänemaßnahmen. Diese führen seit dem 21. Mai in dem chinesischen Containerhafen zu einem Stau von Schiffen.

