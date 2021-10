Bundesumweltministerin Schulze hat sich für ein verbessertes Rahmenabkommen zum globalen Kampf gegen das Artensterben eingesetzt.

Die Zeit laufe ab, sagte die SPD-Politikerin in einer Rede per Video auf der Weltnaturschutzkonferenz "Cop15". Das Ausmaß und die Geschwindigkeit des Artenverlustes seien besorgniserregend, fügte Schulze hinzu. Sie stellte sich hinter Pläne, 30 Prozent der Fläche an Land und im Meer bis 2030 unter Schutz zu stellen.



Der chinesische Staatschef Xi kündigte an, einen Fonds mit umgerechnet rund 200 Millionen Euro zu bilden, um den Artenschutz in ärmeren Ländern voranzubringen.



Die Konferenz, auf der Vertreter von knapp 200 Vertragsstaaten der UNO-Konvention für die biologische Vielfalt beraten, findet online und vor Ort in der chinesischen Stadt Kunming statt.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.